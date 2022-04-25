Московский аэропорт Внуково ввел режим простоя

Московский аэропорт Внуково закрыл прием на работу персонала, а также отправил в вынужденный простой своих сотрудников.

Как передает Day.Az, об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Сообщается, что для части сотрудников предлагает режим неполного рабочего времени. По информации издание, некоторые работники уже работают три или четыре дня в неделю вместо пяти. 30% всего штата авиагавани получили предписание о последующем сокращении. При этом источник издания заявил, что пока решение о сокращении не принималось руководством.

Такие меры предприняты на фоне кризиса в авиаотрасли из-за санкций Запада. Пассажиропоток в аэропорту снизился в марте 2022 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За месяц во Внуково обслужили всего около 990 тысяч пассажиров.