https://news.day.az/world/1456254.html Президент Кыргызстана опроверг слухи о скорой смене главы кабмина
Президент Кыргызстана опроверг слухи о скорой смене главы кабмина
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в Facebook опроверг слухи о скорой смене главы кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на Kabar.
"Кто распространяет такие слухи и интриги? Не поменяется", - написал глава государства.
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