Президент Кыргызстана опроверг слухи о скорой смене главы кабмина
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в Facebook опроверг слухи о скорой смене главы кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на Kabar.

"Кто распространяет такие слухи и интриги? Не поменяется", - написал глава государства.