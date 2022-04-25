Макрон провел первый после переизбрания телефонный разговор с Шольцем

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел первый телефонный разговор после переизбрания с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Канцлер Германии позвонил поздравить Макрона с переизбранием, сообщает агентство, отмечая, что "это был первый звонок, который является свидетельством франко-германской дружбы".

Во Франции завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным МВД страны, после обработки 80% бюллетеней Макрон набрал 54,81% голосов, а Ле Пен - 45,19%. Она позвонила Макрону и признала свое поражение на выборах.