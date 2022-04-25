Макрон поблагодарил тех, кто голосовал за него, только чтобы не допустить победы правых

Президент Франции Эмманюэль Макрон, лидирующий по итогам второго тура, поблагодарил избирателей, которые поддержали его, чтобы не допустить победы правых сил, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я знаю, что многие из наших сограждан голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи, но для того, чтобы поставить заслон на пути крайне правых", - сказал Макрон на митинге на Марсовом поле после подведения предварительных итогов второго тура. Он поблагодарил таких избирателей и сказал, что их голосование накладывает на него дополнительные обязательства.

Макрон также упомянул французов, отдавших свои голоса кандидату от "Национального объединения" Марин Ле Пен. "Я знаю, что многие наши сограждане голосовали за ультраправых, - отметил он. - Я не их кандидат, но я президент всех французов". Он сказал, что голосовать за противоположный лагерь таких избирателей могли заставить "гнев и разочарование". При этом Макрон заявил, что намерен учесть их позицию.

"Великая экологическая держава"

Макрон пообещал в ближайшую пятилетку приложить усилия ради превращения республики в "великую экологической державой".

"Спасибо всем, кто оказал мне доверие в первом, а затем и во втором туре, чтобы реализовать наш проект более независимой Франции, более сильной Европы. За счет глубоких изменений и инвестиций мы продолжим добиваться конкретного прогресса для каждого, освободив творчество и инновации в нашей стране и сделаем Францию великой экологической державой", - сказал он.

Он заявил, что в ходе состоявшегося сегодня голосования, французы выбрали "гуманистический, амбициозный проект", основанный на "труде и созидании", а также "освобождении академических сил". "Я хочу с силой продолжать этот проект в последующие годы, учитывая при этом высказанные разногласия и продолжая работать во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами. Чтобы достичь этого, мы должны быть требовательными и амбициозными: нам предстоит сделать очень многое", - добавил он.

"Исторические годы"

Макрон считает, что второй пятилетний срок, на который он идет, будет неспокойным, но историческим.

"Мы должны быть сильными, никто не останется в стороне. Грядущие годы, конечно, не будут спокойными, но будут историческими, и вместе мы будем знать, как записать их для нашего поколения", - сказал Макрон.

Глава государства отметил, что данный период будет "не продолжением, а обновлением" его первой пятилетки. "Каждый из нас должен взять на себя обязательства. Именно это делает французский народ той единственной силой, которую я так глубоко, так сильно люблю и которой я так горжусь, что снова служу [ей]", - добавил он.

Во Франции завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным МВД страны, после обработки 80% бюллетеней Макрон набирает 54,81% голосов, а Ле Пен - 45,19%. Промежуточная явка составляет 73,38%, что пока для второго тура президентских выборов во Франции является самым низким результатом с 1969 года. Официальные итоги будут объявлены только в среду или четверг Конституционным советом страны.