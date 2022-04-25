Полицейские открыли огонь по автомобилю в центре Парижа

Полицейские в центре Парижа открыли огонь по автомобилю, два человека погибли, один получил ранение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник информационный портал "Актю".

Инцидент произошел на мосту Пон-Неф близ универмага "Самаритянин". Сообщается, что водитель остановился по требованию патрульных, однако затем в ходе проверки неожиданно нажал на газ и поехал в сторону полицейских. Один из них был вынужден несколько раз выстрелить из винтовки в целях самозащиты, передает информационный портал.

Инцидент произошел через несколько часов после митинга сторонников президента Франции Эмманюэля Макрона на Марсовом поле, где он выступил с обращением.