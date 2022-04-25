Полицейские открыли огонь по автомобилю в центре Парижа - есть погибшие и раненый
Полицейские в центре Парижа открыли огонь по автомобилю, два человека погибли, один получил ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник информационный портал "Актю".
Инцидент произошел на мосту Пон-Неф близ универмага "Самаритянин". Сообщается, что водитель остановился по требованию патрульных, однако затем в ходе проверки неожиданно нажал на газ и поехал в сторону полицейских. Один из них был вынужден несколько раз выстрелить из винтовки в целях самозащиты, передает информационный портал.
Инцидент произошел через несколько часов после митинга сторонников президента Франции Эмманюэля Макрона на Марсовом поле, где он выступил с обращением.
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