США выделят $713 млн военной помощи 16 странам

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявили, что Вашингтон выделит $713 млн на военное финансирование Украины и еще 15 европейских стран. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

По его сведениям, из этих средств более $322 млн получит Украина, остальная сумма будет распределена между странами Восточной и Центральной Европы.