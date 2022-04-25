В Норвегии автомобиль врезался в зрителей, есть пострадавшие

Несчастный случай произошел в ходе автошоу в столице Норвегии Осло.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Le Matin", один из автомобилей, участвовавших в автошоу, врезался в зрителей. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 6 человек, среди которых дети.

По данным полиции, число пострадавших может увеличиться, т.к. некоторые зрители сами обратились в больницу после инцидента.

Конкретной версии о причине происшествия пока нет. Но на опубликованном видео видно, что одна из машин, подавая назад, потеряла управление и врезалась в толпу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.