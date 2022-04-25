На нефтебазе в России произошел пожар

Главное управление МЧС России по Брянской области сообщило о пожаре на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В 02:00 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", - говорится в сообщении на сайте управления.

В сообщении также указано, что "дальнейшая информация уточняется".