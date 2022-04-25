В Норвегию возвращается песец

Более 450 сибирских песцов выращено и выпущено на волю в Норвегии за последние 20 лет. Программа по восстановлению популяции песцов была запущена в скандинавских странах, когда в здешних краях оставалось всего около 50 особей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Сейчас число пушистых зверьков выросло в несколько раз, но они по-прежнему находятся под угрозой исчезновения. Рассказывает Томас Йохансен, старший советник Норвежского агентства по охране окружающей среды:

- Сейчас мы направляемся в район, где раньше во множестве водились песцы, и где остались их старые норы, которые пустуют уже много лет. Там мы и выпустим наших питомцев, надеясь, что они приживутся и для них наступит новая эра.

Его коллеги поясняют, что здесь с давних пор процветал промысел, охота никак не регулировалась, а мех песца пользовался большим спросом. Животных взяли под защиту ещё в 1930 году, но популяция восстанавливается очень медленно. Сейчас их в Норвегии около 300, а общее число взрослых особей во всей Скандинавии не более 500.

Для того, чтобы облегчить новосёлам адаптацию, здесь для них оборудованы кормушки. Доступ к норам их предшественников специально расчищают от снега. К настоящему времени песцы из питомников выпускались уже в десяти различных районах страны.