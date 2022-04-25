Во Франции протестуют против итогов президентских выборов

Во Франции начались акции протеста против итогов президентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, митинги проходят в коммуне Ренн, участники которого подожгли импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а затем вступили в противостояние с правоохранителями.

Протестный марш проходит и в Тулузе. Протестующие с транспарантом, на котором написано "Ни Макрон, ни Ле Пен - революция!" кричат, что "не подчинятся" и призывают всех вставать на борьбу против результатов выборов.

На площади Шатле в Париже некоторые участники акции протеста также вступают в стычки с полицией, которая применяет слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов главы государства, набрав 51,29% голосов.

Его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая недавно признала поражение на выборах, набрала 48,71% голосов.