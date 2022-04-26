Самшит на грани исчезновения. При чём тут Пасха? - ВИДЕО
История самшита в мире насчитывает миллионы лет. А самшит вечнозёленый колхидский считается природным достоянием лесов Кавказа. Он произрастает в России, Грузии. Но сегодня это реликтовое растение, пережившее ледниковый период, находится под угрозой полного исчезновения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Резо Гетиашвили, координатор программы CENN (Кавказская сеть природоохранных НПО):
"Последние годы стали разрушительными для разных видов самшита во всем мире. Это была, своего рода, пандемия, которая уничтожала самшит повсюду, включая колхидский - Buxus Colchica, - который является эндемиком Кавказа и произрастает только здесь. Причины две: грибковое заболевание самшита и бабочка-огнёвка".
В Россию этого вредителя завезли из Италии на саженцах самшита другого вида, предназначенных для озеленения, когда готовились к Олимпийским играм в Сочи.
Как говорят экологи, человек причиняет этим растениям не меньший вред, чем болезни или насекомые-паразиты. В Грузии, например, на Вербное воскресенье православные верующие срезают самшитовые ветки, освещают их в церкви и хранят дома как символ вечной жизни и благополучия.
Наш собеседник занимается восстановлением вида, выращивая в своём питомнике молодые деревья и пересаживая их в леса.
Сандро Нарсия, лесничий:
"Вечнозелёный самшит имеет сакральное значение, потому что это реликтовый, древний вид, который показал свою силу и сумел выжить, несмотря на многие биологические изменения. Вот почему грузины считают его символом бессмертия. Несмотря на наличие вредителей и болезней, вред, причиняемый человеком, полностью перекрывает естественные причины. Для совершения религиозных ритуалов люди ломают самшитовые ветки в лесах. Потребление человеком - основная угроза для вида. Мой совет людям: покупайте растения в горшках, выращивайте их дома, спасайте их от вымирания".
Во Всемирном фонде защиты дикой природы утверждают, что большинство природных самшитников уничтожены, но их восстановление ещё возможно, правда, на этой уйдут сотни лет.
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