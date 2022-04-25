Момент взрыва на нефтебазе в Брянске

Начало пожара на нефтебазе "Транснефть - Дружба" в Брянске попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал "Оперативные сводки", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На публикуемом видео раздается мощный взрыв, после чего хранилище топлива загорается.

На месте работают пожарные расчеты.

Это уже второе возгорание на нефтехранилищах в Брянской области за ночь. Ранее сообщалось, что резервуар с дизельным топливом загорелся на Снежетьском валу на территории нефтяного комплекса. Огонь охватил резервуар объемом в 10 тысяч кубических метров.