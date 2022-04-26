Тушение горящего автомобиля закончилось драматичным ДТП в Мексике

Молодой человек, использующий в качестве средства для тушения возгорания автомобиля свою футболку, привлёк внимание молодой особы, решившей запечатлеть необычное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Неизвестный автомобилист, тщетно пытающийся локализовать возгорание, охватившее двигатель легковушки, помимо девушки, привлёк внимание двоих автовладельцев, которые отвлеклись от дороги и устроили аварию на середине дороги. Ставшая свидетельницей странного дорожного происшествия девица не смогла сдержать свох эмоций во время съёмочного процесса.