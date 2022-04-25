Парализована альтернативная дорога Герус-Гафан

Автор: Байрам Эльшадов

Качество дорог в Армении регулярно сопровождается насмешками со стороны армянского общества. Баснословные суммы ежегодно тратятся на строительство и ремонт дорог. Если раньше армянские чиновники винили во всём плохую погоду и выпавший обильный снег, то сейчас, в разгар весны, подобные отговорки никто не воспринимает всерьёз.

В Сети появилось новое фото альтернативной дороги Герус-Гафан, строительство которой по неопределённым причинам затягивалось несколько месяцев. Судя по изображению состояние дороги, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

"Если вы хотите понять, как Папикян собирается оборонять Армению, посмотрите на то, как он асфальтировал дороги страны", - такого рода язвительные комментарии касаемо альтернативной дороги Герус-Гафан можно встретить на просторах армянского сегмента соцсетей.