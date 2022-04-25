Затор в порту Шанхая усиливается

Ситуация с COVID-19 в китайском Шанхае, где зарегистрировали уже более 20 000 заболевших, начала влиять на работу местного порта, передает Day.Az со ссылкой на Хабар 24.

Морские перевозки в прошлом месяце упали на 25%. К такому выводу пришли аналитики американской компании "ФорКайтс". Объем отгрузок резко снизился после того, как в мегаполисе ввели локдаун.

Несмотря на то, что судоходство в порту не прекращалось, эксперты опасаются задержек в погрузке и разгрузке контейнеров. Они отметили, что порядка 400 судов сейчас ожидают захода в морской терминал Шанхая. Это, в свою очередь, может вызвать новые сбои в глобальной цепочке поставок.