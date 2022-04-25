Британцы вынуждены выбирать между едой и отоплением

Более половины жителей Великобритании в скором времени не смогут позволить себе оплачивать счета, тогда как более 5 млн граждан уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным опроса, рост стоимости жизни также заставляет семьи отменять отпуска и пропускать арендные платежи. Некоторые родители, пишет Mirror, даже пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

Беспокойство по поводу резкого роста счетов повлияло на психическое здоровье более половины опрошенных, отмечается в статье Mirror. По данным издания, это первый крупный опрос, опубликованный с тех пор, как в цены на энергоносители выросли в начале апреля.