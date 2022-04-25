Между Илоном Маском и Биллом Гейтсом разгорелся конфликт

Илон Маск обвинил сооснователя Microsoft Билла Гейтса в игре на понижение ("шорт") с акциями Tesla, о разгоревшемся конфликте пишет СNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Когда инвесторы шортят акции, они делают ставку на то, что цена актива упадет. "Я слышал от нескольких человек, что Гейтс все еще держит короткую позицию против Tesla на полмиллиарда", - отметил Маск. Ранее он спросил Гейтса, действительно ли тот шортит акции автогиганта. Основатель Microsoft ответил, что "к сожалению, пока не закрыл" короткую позицию, предложив миллиардеру обсудить благотворительные проекты.

"Извините, я не могу серьезно относиться к вашей благотворительности в отношении изменения климата, когда у вас огромная короткая позиция против Tesla. Компании, которая делает все возможное для решения проблемы изменения климата", - ответил Маск. Ранее Гейтс говорил, что "недооценивать Илона - "плохая идея", а его работа в Tesla - это "один из самых больших вкладов" в борьбу с глобальным потеплением.

Это не первый раз, когда у двух бизнесменов возникают публичные разногласия. Когда в 2020 году Гейтс купил себе полностью электрический Porsche Taycan, пользователь Twitter спросил: "Интересно, почему Билл Гейтс решил выбрать Taycan вместо Tesla". Тогда Маск написал, что его разговоры с сооснователем Microsoft не впечатляют.