https://news.day.az/world/1456420.html В Турции назвали срок завершения строительства стены на границе с Ираном
В Турции назвали срок завершения строительства стены на границе с Ираном
Турция завершит строительство бетонной стены на границе с Ираном протяженностью 295 километров в 2023 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, стена строится, в том числе в турецкой провинции Ван, с целью предотвращения фактов нарушения границы.
Министр также сообщил, что строительство стены ведется в провинциях Агры, Игдыр и на границе с Арменией.
Отметим, что протяженность стены на границе в турецких провинциях Агры и Игдыр составляет 191 километр, а на границе с Сирией - 837 километров.
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