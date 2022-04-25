В Турции назвали срок завершения строительства стены на границе с Ираном

Турция завершит строительство бетонной стены на границе с Ираном протяженностью 295 километров в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, стена строится, в том числе в турецкой провинции Ван, с целью предотвращения фактов нарушения границы.

Министр также сообщил, что строительство стены ведется в провинциях Агры, Игдыр и на границе с Арменией.

Отметим, что протяженность стены на границе в турецких провинциях Агры и Игдыр составляет 191 километр, а на границе с Сирией - 837 километров.