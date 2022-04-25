Финляндия замедлила процесс вступления в НАТО

Правительство Финляндии замедлило процесс подачи заявки для вступления в НАТО для того, чтобы войти в альянс одновременно с Швецией. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter (DN) со ссылкой на источник в шведском правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство", - сообщил источник.