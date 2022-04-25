Жители Еревана слетелись как мухи на мед

Забавное происшествие случилось в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате ДТП в столице Армении фура стала "истекать" медом прямо на шоссе. По некоторым данным, объем вылитого на дорогу меда составил сотни литров. Подробности ДТП не уточняются.

Видео с места происшествия появилось в Сети. Стоит отметить, что местные жители, воспользовавшись моментом, начали набирать мед в разные емкости и тащить его в свои дома.

Видимо, жажда наживы оказалась сильнее чувства сострадания, потому как помочь нерасторопному водителю фуры не пришло в голову никому из собравшихся.

Представляем вашему вниманию кадры с места происшествия: