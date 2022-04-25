https://news.day.az/world/1456443.html Жители Еревана слетелись как мухи на мед - в прямом смысле слова - ВИДЕО
Жители Еревана слетелись как мухи на мед - в прямом смысле слова - ВИДЕО
Забавное происшествие случилось в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате ДТП в столице Армении фура стала "истекать" медом прямо на шоссе. По некоторым данным, объем вылитого на дорогу меда составил сотни литров. Подробности ДТП не уточняются.
Видео с места происшествия появилось в Сети. Стоит отметить, что местные жители, воспользовавшись моментом, начали набирать мед в разные емкости и тащить его в свои дома.
Видимо, жажда наживы оказалась сильнее чувства сострадания, потому как помочь нерасторопному водителю фуры не пришло в голову никому из собравшихся.
Представляем вашему вниманию кадры с места происшествия:
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