Пожарные в Сингапуре реанимировали 13 кошек

В Сингапуре пожарные спасли 13 кошек из горящей квартиры и провели им сердечно-легочную реанимацию на общем балконе в подъезде, пишет издание World of Buzz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, пожарные получили сигнал тревоги ранним утром. Спасателям удалось потушить огонь в квартире, после чего они обнаружили в доме 14 кошек, лежавших в бессознательном состоянии. Специалисты перенесли животных на общий балкон, где сделали им сердечно-легочную реанимацию.

Благодаря этому пожарным удалось спасти 13 питомцев, сейчас жизни животных ничего не угрожает. Кроме того, силами экстренной бригады были эвакуированы 20 жителей, чьи квартиры оказались в опасной близости к пожару.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания - специалисты осматривают квартиру. Хозяева жилья пока не дали комментариев по поводу случившегося.