В Швейцарии обнаружили доисторический хрустальный рудник

В Швейцарии археологи обнаружили древний рудник горного хрусталя. Об этом сообщает N+1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мере глобального потепления климата уменьшается площадь ледников, что дает археологам новые возможности. В древности климат был теплее, и на некоторых сейчас покрытых льдом участках местности люди вели хозяйственную деятельность.

Марсель Корнелиссен из швейцарского Института Альпийских культур и его коллеги исследовали месторождение горного хрусталя, первоначально обнаруженное в 2013 году. Ученые отобрали 250 килограммов материала, просеяли их и обнаружили несколько литров артефактов, в том числе 41 ретушированный (метод производства каменных орудий - "Газета.Ru") предмет.

Типология орудий и отходов из кварца и горного хрусталя позволила археологам датировать находки эпохой мезолита. Так, одно из ретушированных лезвий указало на то, что месторождение использовалось в период около 8000-7500 лет до нашей эры. Кроме того, благодаря радиоуглеродному анализу биологических остатков удалось выяснить, что в 6000-5800 годы до нашей эры рудник посещали древние люди. Однако пока неясно, пользовались ли месторождением непрерывно в течение тысяч лет, или лишь эпизодически.

На территории памятника археологи обнаружили также несколько органических артефактов, например - рог благородного оленя. На нем были следы, похожие на износ, возникший при добыче кристаллов кварца.