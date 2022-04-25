На Соловьева готовилось покушение?

ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - отметили в ФСБ. Они дают признательные показания.