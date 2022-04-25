Жители Пекина опасаются «шанхайского» локдауна

Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в Пекине вызывает опасения среди местных жителей, поскольку власти могут ввести в столице локдаун в "шанхайском стиле", пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие жители в спешке запасаются продуктами питания и другими жизненно важными товарами после того, как правительство объявило о начале массовых тестирований и закрытии некоторых районов города.

Официальные лица, пишет Bloomberg, уже предупредили о росте новых случаев. Официальный представитель городского правительства Пекина Сюй Хэцзянь ранее заявил, что текущая вспышка является "сложной и скрытой", пообещав принять дальнейшие меры для предотвращения распространения вируса.