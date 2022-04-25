https://news.day.az/world/1456469.html Останки Карла I захоронены в Праге - ВИДЕО
Останки Карла I захоронены в Праге - ВИДЕО
Кусочек ребра последнего чешского короля и австро-венгерского императора Карла I был захоронен в соборе Святого Вита в Пражском Граде, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Церемония состоялась в столетнюю годовщину смерти монарха. На ней присутствовал внук Карла I и нынешний глава семьи Карл Габсбург.
Карл I вступил на престол в 1916 году после кончины императора Франца Иосифа, а умер в изгнании на Мадейре. В 2004 году он был причислен церковью к лику блаженных.
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