Французы пожаловались на рост цен на авиаперелеты

Рост стоимости авиаперелетов после введения антироссийских санкций вызвал недовольство среди французов. Об этом сообщает France 3, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Перелеты за границу за год подорожали в среднем на 6,1%, а на заморские территории - на 13,5%", - отмечается в публикации.

По словам одной из пассажирок в аэропорту Орли, стоимость авиаперелетов в Гваделупу поднялась практически в два раза. Если раньше можно было улететь за 500, то теперь стоимость билета достигает 1000.

В авиакомпании Air France уточнили, что рост тарифов связан с увеличением цен на топливо, на которое приходится до 30% расходов компании.