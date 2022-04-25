https://news.day.az/world/1456489.html В Турции разбился самолет, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
В Турции разбился самолет, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
17:25
Два человека погибли при крушении самолета в турецком городе Бурса.
Как передает Day.Az, губернатор Бурсы Ягуб Джанполат сообщил, что при крушении самолета погибли пилот и человек, проходивший обучение пилотированию.
Он отметил, что повреждены два дома и две машины, пострадавших нет.
Губернатор также добавил, что предположительно крушение произошло по техническим причинам.
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16:53
В Бурсе возле аэропорта Юнусели разбился одномоторный самолет.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, самолет ударился о землю и загорелся.
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