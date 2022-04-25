В Турции разбился самолет, есть погибшие

17:25

Два человека погибли при крушении самолета в турецком городе Бурса.

Как передает Day.Az, губернатор Бурсы Ягуб Джанполат сообщил, что при крушении самолета погибли пилот и человек, проходивший обучение пилотированию.

Он отметил, что повреждены два дома и две машины, пострадавших нет.

Губернатор также добавил, что предположительно крушение произошло по техническим причинам.

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16:53

В Бурсе возле аэропорта Юнусели разбился одномоторный самолет.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, самолет ударился о землю и загорелся.