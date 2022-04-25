Европа начала замещать нефть из России закупкой у ОАЭ

В начале мая Великобритания получит партию нефти из ОАЭ - это станет первой за два года поставкой сырья из этой страны в Европу. Контракт заключен на фоне желания региона заместить максимальный объем российской нефти, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судоходное подразделение французской нефтегазовой компании TotalEnergies зафрахтовало танкер Moscow Spirit для отгрузки миллиона баррелей нефти сорта Murban из порта Джебель-Дана. Ожидается, что судно прибудет в пункт назначения 1-3 мая.

По мнению трейдеров, опрошенных агентством, в ближайшие месяцы поставки нефти из ОАЭ только вырастут. В том числе в ход пойдет сорт Upper Zakum, с помощью которого можно компенсировать нехватку сырья из России. При этом эксперты утверждают, что Евросоюз в готовящемся шестом пакете санкций начнет вводить ограничения в отношении российских энергоносителей, то есть нефти и газа. Из-за этого некоторые поставки будут перенаправлены.