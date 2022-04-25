https://news.day.az/world/1456558.html Пусть Байден сначала изучит историю армян - Эрдоган
Пусть Байден сначала изучит историю армян - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление Президента США Джо Байдена о событиях 1915 года.
Как сообщает Day.Az, Эрдоган отметил, что не стоит задерживать внимание на этом заявлении Президента США.
"Пусть Байден сначала изучит историю армян", - сказал Президент Турции.
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