Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление Президента США Джо Байдена о событиях 1915 года.

Как сообщает Day.Az, Эрдоган отметил, что не стоит задерживать внимание на этом заявлении Президента США.

"Пусть Байден сначала изучит историю армян", - сказал Президент Турции.