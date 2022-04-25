Проармянский депутат Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube
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Любитель армянских подачек депутат Госдумы Виталий Милонов стал одним из ведущих нового шоу "Я не гей" на YouTube. Как передает Day.Az, об этом сообщил изданию StarHit автор и второй ведущий проекта - блогер Амиран Сардаров.

По словам блогера, он был очень рад, когда узнал, что Милонов согласился на его предложение стать ведущим нового YouTube-шоу о гомосексуалах. "Изначально, я сразу понимал: лучше, чем Милонов, я соведущего не найду. (...) Он прикольный дядька!" - заявил Сардаров.

Блогер также рассказал, что новое шоу представляет собой социальный эксперимент, в котором "много предрассудков" и на людей "вешаются ярлыки". Сардаров считает, что его проект может многому научить зрителей и самих участников шоу.