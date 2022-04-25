Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 26 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завтра [во вторник] я проведу телефонные переговоры с Путиным, чтобы сначала достигнуть устойчивого прекращения огня, а затем мира [на Украине]", - сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре по итогам заседания турецкого кабинета министров.

Говоря о военной операции ВС Турции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, которая была начата 18 апреля, Эрдоган заявил, что ее целью является "полная ликвидация террористов в регионе Зап".