В Ереване протестующие перекрыли центральную площадь

Участники акций протеста в Ереване во главе с руководителем парламентской фракции оппозиционного блока "Честь имею" Артуром Ванецяном и "Движения Сопротивления" решили перекрыть площадь Франции, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что участники шествия направились к площади Франции с двух направлений.