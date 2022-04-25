https://news.day.az/world/1456566.html В Ереване протестующие перекрыли центральную площадь - ФОТО
В Ереване протестующие перекрыли центральную площадь - ФОТО
Участники акций протеста в Ереване во главе с руководителем парламентской фракции оппозиционного блока "Честь имею" Артуром Ванецяном и "Движения Сопротивления" решили перекрыть площадь Франции, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что участники шествия направились к площади Франции с двух направлений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре