Сильная давка на митинге в Ереване

На улицах Еревана начались массовые акции протеста. Кадры с места событий 25 апреля появились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что во время митингов началась сильная давка. Также некоторые протестующие устроили столкновения с правоохранителями.