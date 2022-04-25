https://news.day.az/world/1456569.html Сильная давка на митинге в Ереване - ВИДЕО
Сильная давка на митинге в Ереване - ВИДЕО
На улицах Еревана начались массовые акции протеста. Кадры с места событий 25 апреля появились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отметим, что во время митингов началась сильная давка. Также некоторые протестующие устроили столкновения с правоохранителями.
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