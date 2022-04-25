Захарова о переговорах России и Украины
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Переговорный процесс между Россией и Украиной до сих пор не закончился. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, такое заявление 25 марта сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД России. 

По ее словам, члены переговорных команд неоднократно встречались как по видеосвязи, так и лично. 

"Переговорные команды и с той, и с другой стороны существуют, они были сформированы, встречались неоднократно и лично, и в ВКС, процесс не закончился. Что касается других форматов, на данный момент у меня информации нет", - заявила дипломат во время эфира на радио "Комсомольская правда". 