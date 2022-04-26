Британия может применить ядерное оружие

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Североатлантический альянс обладает ядерным оружием, а Британия может применить его для защиты своих границ и НАТО, если это потребуется. Он также заявил, что Москва "не должна забывать" про это, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Некоторые наши ракеты сейчас находятся под водой, а наши смелые военные Королевских ВМС готовы выпустить ядерное оружие, если им придется защищать Великобританию и военный блок НАТО", - заявил он, отвечая на вопросы в парламенте.

По его мнению, крайне важно, чтобы президент России Владимир Путин про это не забывал. Уоллес подчеркнул, что НАТО является ядерным альянсом, а такие страны, как Великобритания, Франция и Соединенные Штаты, тоже обладают данным видом оружия.