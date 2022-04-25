https://news.day.az/world/1456577.html Трамп не вернется в Twitter
Трамп не вернется в Twitter
Бывший президент США Дональд Трамп не планирует возвращаться в Twitter после покупки компании, которой принадлежит соцсеть, Илоном Маском.
Как передает Day.Az, в понедельник он сообщил телеканалу Fox News, что продолжит пользоваться собственной социальной сетью.
"Я надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он привнесет в него улучшения, и он хороший человек, но я останусь на TRUTH [соцсеть Трампа]", - сказал Трамп.
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