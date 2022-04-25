Трамп не вернется в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует возвращаться в Twitter после покупки компании, которой принадлежит соцсеть, Илоном Маском.

Как передает Day.Az, в понедельник он сообщил телеканалу Fox News, что продолжит пользоваться собственной социальной сетью.

"Я надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он привнесет в него улучшения, и он хороший человек, но я останусь на TRUTH [соцсеть Трампа]", - сказал Трамп.