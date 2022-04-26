Лавров рассказал, чем закончится ситуация в Украине

Сегодняшняя ситуация в Украине закончится договором, но его параметры будут определяться актуальной ситуацией в военных действиях. Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", - сказал министр.