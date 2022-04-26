Основатель Twitter прокомментировал покупку компании Илоном Маском

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал покупку компании американским предпринимателем Илоном Маском. Сделку он прокомментировал в своем микроблоге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дорси выразил сожаление о том, что Twitter, будучи публичной компанией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям. "Увести ее [компанию] с Уолл-стрит - это правильный первый шаг", - отметил он.

По его мнению, Twitter должен быть "не компанией, а общественным благом"." Илон - единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи", - добавил Дорси.