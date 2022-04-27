В Европе решили запретить опасные химикаты

В Европе решили запретить тысячи вредных для здоровья химикатов. Об этом говорится в "дорожной карте ограничений", опубликованной на официальном сайте Европейской комиссии, передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Под ограничение использования попадут химикаты, связанные с онкологическими заболеваниями, гормональными нарушениями, репродуктивными расстройствами, ожирением, диабетом и прочими диагнозами. В список могут войти до 12 тысяч разновидностей токсичных элементов. В Европейском экологическом бюро новый план назвали "крупнейшим в истории запретом химикатов".

Ограничения впервые распространятся на антипирены, бисфенолы, ПВХ-пластики и ПФАС - химикаты, которые есть в подгузниках и на детских площадках. Запрет также может повлиять на производство косметики, красок, чистящих средств, клея и пестицидов. В торговой группе Cefic отметили, что избавление от токсичных элементов отразится на более чем четверти годовой прибыли мировой химической отрасли, которая составляет 500 миллиардов евро.

Ученые считают, что химическое загрязнение планеты превысило уровень, за которым следует разрушение глобальных экосистем. В 2019 году экологическая группа Bund выяснила, что многие промышленные гиганты - BASF, Bayer, Dow Chemicals, ExxonMobil и другие - используют миллионы тонн химикатов без проверок безопасности.