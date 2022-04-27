Uber могут оштрафовать на $18,7 млн

Австралийский антимонопольный регулятор обвинил сервис Uber в обмане потребителей и обратился в федеральный суд страны с просьбой оштрафовать американскую компанию на $18,7 млн. Об этом сообщается в заявлении госкомиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), обнародованном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указал регулятор, Uber регулярно "нарушал австралийский закон о защите прав потребителей, делая ложные или вводящие в заблуждение заявления о стоимости поездки на такси и плате за ее отмену". "С декабря 2017 года по сентябрь 2021 года приложение Uber отображало сообщение о взимании платы за отмену поездки, <...> даже если пользователи отказывались от услуг сервиса в течение первых пяти минут после бронирования, то есть в тот период, когда они могли по правилам сервиса сделать это бесплатно", - указано в заявлении ACCC.

По данным госкомиссии, от неправомерных действий Uber пострадали более 2 млн австралийских пользователей компании. "Сервис признал, что вводил клиентов в заблуждение и, вероятно, заставил некоторых из них все-таки совершить поездку, чтобы не оплачивать отмену, на которую они имели право в соответствии с политикой Uber", - указала председатель ACCC Джина Касс-Готлиб.

Кроме того, регулятор сообщил, что в течение двух лет приложение Uber неверно отображало предполагаемый диапазон стоимости поездки. "Алгоритм, используемый для расчета тарифов, завышал стоимость проезда на такси и стоимость поездки - предлагаемая пользователям как самая низкая, почти всегда была выше фактической. Uber признал, что не оценивал работу алгоритма и не убеждался в его точности, <...> что лишало потребителей возможности принять обоснованное решение о выборе службы такси", - отметила глава комиссии, подчеркнув, что все цифровые платформы, в том числе Uber, "должны принимать адекватные меры для контроля точности своих алгоритмов и сообщений, влияющих на выбор потребителей".

Как ожидается, федеральный суд Австралии в ближайшее время рассмотрит иск ACCC в отношении Uber и решит, является ли штраф в размере 26 млн австралийских долларов ($18,7 млн), запрошенный регулятором, адекватным и достаточным наказанием за указанные правонарушения.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в десятках стран.