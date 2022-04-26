Неконтролируемые лесные пожары вспыхнули в США

Неконтролируемые лесные пожары вспыхнули на западе и юге США. Самая тяжелая ситуация в штате Нью-Мексико, где за неделю сгорели больше 20 тысяч гектаров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Один из очагов возник в 70 километрах от Лас-Вегаса. Также огонь охватил горные районы возле города Санта-Фе - он уже уничтожил несколько жилых домов, эвакуированы сотни жителей.

Чрезвычайное положение объявили власти Аризоны - там в тушении лесных массивов задействовали авиацию. А в Техасе полыхают около 10 тысяч гектаров полей. Пожар удалось локализовать. Но окончательно справиться с возгоранием не удается, работу спасателей сводят на "нет" ветер и сильная засуха.