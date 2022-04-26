Женщина выжила в лесу благодаря йогурту

Жительница США застряла в заснеженном лесу в штате Калифорния и шесть дней выживала благодаря йогурту, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

48-летний Джастин Лонич и 52-летняя Шина Галлетт пытались проехать по грунтовой дороге во время сильного снегопада. Через несколько километров их автомобиль застрял в снегу, и они решили дождаться утра в машине. Когда рассвело, выяснилось, что автомобильный аккумулятор разрядился.

Лонич и Галлетт решили дойти пешком до шоссе. Однако женщина не смогла идти, так как подошвы ее ботинок стерлись. Вскоре после этого она и Лонич потеряли друг друга из виду.

Мужчина пытался ее найти, но не смог. Он шел два дня, находил убежища, разводил огонь и в конце концов добрался до шоссе. На попутной машине ему удалось доехать до города Сасанвилл и сообщить о произошедшем полиции.

Когда снегопад утих, патрульная служба подняла вертолет, который работал в связке с наземной группой. Привлечь к поискам больше авиации было невозможно из-за плохих погодных условий.

Через несколько часов полицейские обнаружили автомобиль. Галлетт оказалась внутри, она была очень взволнована, но жива и невредима. Все эти дни она питалась йогуртом, который оказался у нее с собой. В упаковке было шесть баночек, по одной на каждый день. Перед тем, как ее нашли, она съела последнюю. Вместо воды ей приходилось есть снег.

Галлетт рассказала, что видела пролетавший вертолет, но поскольку ее автомобиль находился в лесистой местности, пилот его не заметил.