Нападение медведя на бегунью в Канаде

Туристы, совершающие пробежку на популярной среди спортсменов тропе Кокуитлам Кранч (провинция Британская Колумбия, Канада) стали очевидцами нападения косолапого дикого зверя на бегунью, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Один из любителей подвижного образа жизни по имени Сэм Абдулла запечатлел, как вышедший на дорогу медведь бесцеремонно вторгся в личное пространство спортсменки. Дотронувшись лапой до её ноги, косолапый хищник отбежал в сторону, но затем вернулся, в тот момент, когда девушка решила больше не испытывать судьбу и скрыться от любопытного медведя, который, к счастью, утратил интерес к спортсменке и не стал её преследовать.