https://news.day.az/world/1456630.html Автовладелец пережил наезд пикапа во время замены масла в США - ВИДЕО
Автовладелец пережил наезд пикапа во время замены масла в США - ВИДЕО
Камера наблюдения, установленная на частном жилище, находящемся в городе Акрон (штат Огайо, США), 20 апреля зафиксировала неудачный ремонт пикапа, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Лежащий под автомобилем молодой человек самостоятельно проводил замену масла, но транспортное средство скатилось с уклона, чудом не повредив своего владельца. Судя по кадрам записи, выбежавшая на порог дома молодая особа, не сдерживая эмоций, проконтролировала передвижения автомобиля, который в конечном итоге был возвращён на место ремонта.
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