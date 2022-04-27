Автовладелец пережил наезд пикапа во время замены масла в США

Камера наблюдения, установленная на частном жилище, находящемся в городе Акрон (штат Огайо, США), 20 апреля зафиксировала неудачный ремонт пикапа, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Лежащий под автомобилем молодой человек самостоятельно проводил замену масла, но транспортное средство скатилось с уклона, чудом не повредив своего владельца. Судя по кадрам записи, выбежавшая на порог дома молодая особа, не сдерживая эмоций, проконтролировала передвижения автомобиля, который в конечном итоге был возвращён на место ремонта.