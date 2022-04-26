Водитель хэтчбека совершил невозможное и оказался в салоне перевёрнутого автомобиля

59-летний водитель белой легковушки по имени Ма, совершая рискованный манёвр, оказался в незавидной ситуации, которая попала в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле жителя района Янмэй (город Таоюань, Тайвань), передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Короткий сюжет с демонстрацией своих автомобильных навыков в исполнении пожилого тайваньского автолюбителя недавно был размещён на странице новостного издания, где десятки тысяч автолюбителей пришли к мнению, что главный герой видео является "по жизни неудачником". По информации СМИ, в результате инцидента владельцы обеих легковушек не пострадали.