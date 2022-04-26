В Армении выявлены хищения на миллионы долларов

В Армении возможны новые громкие аресты по фактам крупных хищений и злоупотреблений в госучреждениях, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее Государственная контрольная служба сообщила, что начались масштабные проверки более чем в 50 структурах, министерствах, подведомственных объектах, органах местного самоуправления. В частности в поле зрения госконтроля оказались мэрия Еревана, министерство обороны, Минздрав, почтовый оператор "Айпост", ЗАО "Скорая помощь" и т.д.

По сведениям армянских СМИ, в результате проверок уже выявлена масса нарушений, в одной только структуре выявлены злоупотребления на общую сумму 10 миллиардов драмов (свыше $20 миллионов). В ближайшее время, как только итоги будут подведены, могут начаться громкие аресты.

