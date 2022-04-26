Мир ожидает продовольственный кризис

Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая, говорится в статье в немецком издании Compact, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"В следующем году нас ждет один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества", - приводит издание слова главы отдела в химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера.

Его точку зрения разделает немецкий экономист Матин Каим, по мнению которого мировой голод может затронуть до ста миллионов человек.

Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".