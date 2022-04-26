В Пекине проведут массовое тестирование горожан на COVID-19

Власти Пекина решили провести массовое тестирование населения на коронавирус в 11 из 16 районов и ограничили горожанам право передвижения административным районом, где они проживают, сообщает АР, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Объявление о начале тестирования вызвало 25 апреля ажиотаж в магазинах, где люди старались закупиться товарами про запас. Однако 26 апреля оказалось, что транспорт в столице работает почти как обычно, пешеходы спокойно ходят по улицам, товары в магазинах есть, и люди успокоились.

В Пекине проживает около 21 млн человек, напоминает АР.

В конце марта был объявлен частичный локдаун в 25-миллионном Шанхае, где также старались сдержать распространение коронавируса. Сначала предполагалось закрыть по очереди по половине города на четыре дня для массового тестирования, затем локдаун пришлось расширить, и людям пришлось оставаться дома до трех недель. Только в последние дни в Шанхае начали постепенно ослаблять ограничения для горожан.

Во вторник в администрации Пекина объявили о 33 новых случаях заражения коронавирусом, у 32 заразившихся проявились симптомы COVID-19. Всего с пятницы в городе выявили около 70 случаев коронавирусной инфекции.

Власти Китая придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу.