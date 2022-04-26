В Польше ограничат воздушное движение

Ограничение воздушного движения начнет действовать в Польше с 1 мая. Об этом говорится в распоряжении властей, размещенном в официальном Законодательном вестнике, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной для временного ограничения стали проблемы с авиационными диспетчерами.

Конфликт между профсоюзом и агентством длится уже около года. Авиадиспетчеры жалуются на низкие заработки и неподходящие условия труда, сказывающиеся на качестве и эффективности их работы. Вскоре предполагаются массовые увольнения сотрудников авиационной отрасли, уточняет агентство.

Данные ограничения на полеты коснутся варшавских аэропортов - аэропорта имени Фредерика Шопена (EPWA) и аэропорта Модлин (EPMO).

Операции в воздушной зоне Варшавы можно будет осуществлять между 09.30 и 17.00 по местному времени.

Точно неизвестно, когда могут снять введенные ограничения.