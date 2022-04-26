Двухлетний ребенок неделю ходил с батарейкой в желудке

В Москве врачи прооперировали двухлетнего ребенка, который проглотил батарейку и две недели проходил с ней в пищеводе. Об этом сообщает издание mk.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мальчик поступил в детскую больницу №9 им. Сперанского с подозрением на кишечную инфекцию. У ребенка были зафиксированы следующие симптомы: беспокойство, затруднение при глотании, рвота.

После рентгена было установлено, что в пищеводе пациента застряла большая плоская батарейка. Они используются в музыкальных книгах для самых маленьких и других игрушках.

В ходе операции батарейку захватили с помощью специального аппарата - фиброгастроскопа и через пищевод извлекли наружу.

По словам врачей, тяжесть последствий в таких случаях напрямую зависит от того, насколько полный был заряд у батарейки. Компоненты нового элемента питания, попадая в пищевод, моментально вызывают электрохимический ожог слизистой. В результате может открыться кровотечение или даже наступить смерть.

Двухлетнему москвичу же повезло. Батарейка, которую он проглотил, была практически израсходована. После двух недель терапии ребенка выписали из больницы.